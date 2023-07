MLB: Conoce la opinión de Nolan Arenado sobre la participación de peloteros dominicanos (+Video)

Redacción Meridiano

Durante la celebración del Juego de las Estrellas celebrado en el T-Mobile Park de Seattle, el pelotero estadounidense, Nolan Arenado, ofreció su opinión sobre los jugadores dominicanos, quienes para él representan una parte fundamental en las Grandes Ligas.

El norteamericano no dudó en darle crédito a los jugadores quisqueyanos, ya que ellos suelen darle emoción a la liga debido a su gran nivel de juego que muestra cada jugador de dicha nación latina.

"Los dominicanos hacen que el beisbol sea mejor. Si no fuera por ellos, el juego no sería como es hoy", expresó Arenado en una entrevista previo al All Star Game 2023.

En lo que va de campaña, Arenado posee registros de 94 imparables, 19 bambinazos, 62 carreras impulsadas y promedio de bateode .283, siendo un jugador que a pesar de haber bajado su rendimiento con el madero sigue siendo fundamental para los equipos.

I asked Nolan Arenado about what he thinks of the Dominican Republic baseball players and this is what he answered.



