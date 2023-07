MLB: Barry Bonds sigue exigiendo ser exaltado al Salón de la Fama

beisbol grandes ligas

Norman Montilla 11/07/2023 11:27 pm

Barry Bonds es conocido por uno de los mejores peloteros que ha dado la historia del beisbol de las Grandes Ligas. Su trayecotira fue tan extraordinaria que, en la actualidad ha sido imposible superar algunos de sus récords.

Sin embargo, el "Rey" de los cuadrangulares de todo el beisbol de las Grandes Ligas, también manchó su carrera en Las Mayores por el uso de sustancias prohibidas. Dicho motivo le ha impedido hoy en día, ser exaltado al Salón de la Fama.

Más allá de eso, en los últimos años han existido nombres en las papeles del Salón de la Fama de jugadores que ni tan siquiera se le acercan a un jugador que marcó una historia en los Gigantes de San Francisco. Aún así, Barry Bonds sigue sin recibir el apoyo y esto ha sido rechazado nuevamente por él.

"Sí, me molesta. Soy humano, no soy un muro sentado aquí a quien no le importa nada. Claro que me molesta. Pero al mismo tiempo, también sé quién soy y es que la gente tiene que entender que me reivindicé", comentó Barry Bonds en el podcast Hollywood Swingin.

MVP Barry Bonds vs. Cy Young Éric Gagné ⭐️



One of the most iconic at-bats in baseball history.@BarryBonds | #AllStarGame pic.twitter.com/WmrPgC7h8p — FanDuel (@FanDuel) July 12, 2023

En las votaciones del 2022 para el Salón de la Fama, Barry Bonds consiguió un 66% de apoyo en los sufragios, quedándose a las puertas de poder ser inmortalizado de una vez por todas luego de tantos intentos.

"Fui a la corte, estuve en la corte federal y gané mi caso, 100 por ciento. ¿Dónde está la reivindicación de mí en mi propio deporte? Eso es lo que me molesta. Apelé ese cargo y gané. No estoy bajo el gobierno federal, no soy un criminal de ningún tipo, no soy nada", prosiguió el estadounidense.

Bonds, tiene el récord de cuadrangualres en Las Mayores con 762, junto con 2.935 imparables y un promedio con el madero cercano a los .300 puntos. Dichos números dejan claro lo bueno que fue, pero que el uso de las sustancias prohibidas ha sido su mancha más grande

"Mis récords de Grandes Ligas siguen ahí, y trato de decirles esto a todos. No me importa si quieren juzgar a los atletas por las drogas que mejoran el rendimiento o no, no importa. Las Mayores, seamos claros y directos, tenía una regla y tiene reglas, ¿de acuerdo? Ya sea que se rompieran o no, había reglas, algunas reglas. Mi época, no había reglas", finalizó el ex jugador.

Barry Bonds was so dominant he once got internationally walked during a Home Run Derby. pic.twitter.com/gti5sCHq9F — Thomas Carrieri (@Thomas_Carrieri) July 10, 2023

De esta manera, Barry Bonds sigue exigiendo que sea exaltado al Salón de la Fama y que nada ha terminado, en tres años volverá a intentarlo y así sucesivamente, hay que esperar al 2026 para saber cuantos votos recibirá.