Tiembla Tampa Bay: Wander Franco fue retirado del juego de este jueves

La temporada del beisbol de las Grandes Ligas, está entrando en un punto de calentura muy grande, debido a la gran competitividad. Además de esto, las organizaciones cruzan los dedos para que sus jugadores más importantes no se lesionen, ni mucho menos, que deban perderse partidos.

En el caso de Rays de Tampa Bay, este jueves mostraron su preocupación por Tyler Glasnow, quien fue retirado en Triple-A en su salida de rehabilitación. Ahora, el mejor equipo del beisbol de las Grandes Ligas, ha vuelto a sentir el miedo por una nueva lesión.

Wander Franco just got pulled in the fifth inning. He grimaced at first base after his single in the third pic.twitter.com/1mDNekxFWK