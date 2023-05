MLB: Plan de los Phillies con Ranger Suárez en su regreso a Grandes Ligas

Ranger Suárez finalmente está recuperado y listo para hacer su debut con los Phillies de Philadelphia en la temporada 2023 de Grandes Ligas. El lanzador venezolano realizó tres salidas de rehabilitación en Ligas Menores, antes de ser activado en el roster.

El zurdo marcará su regreso a la rotación de los Phillies este fin de semana en Colorado, cuando visiten a los Rockies en Coors Field, pero el equipo tiene un plan con este lanzador que sin duda alguna es importante para su pitcheo y le da buenas noticias.

El manager Rob Thomson dijo que se sentiría cómodo con Suárez lanzando unas cinco entradas en su primera salida del año en MLB, misma donde podría realizar de 75 a 80 lanzamientos.

Es bueno recordar que, el lanzador nacido en Pie de Cuesta ha estado fuera en este inicio de la temporada por molestias en el antebrazo izquierdo, lesión que le hizo perderse el Clásico Mundial con Venezuela y parte del Spring Training.

After completing his final rehab outing with Lehigh Valley on Sunday, Ranger Suárez will rejoin the Phillies in Denver for a three-game series against the Rockies.



Suárez is expected to get 75-80 pitches in his first start back from a left elbow strain.https://t.co/gKbP50ckeq