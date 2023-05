NBA: Vea los resultados de la jornada de este miércoles 10 de mayo en los playoffs

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada de los playoffs de la NBA, con dos series que estaban en suspenso total: un equipo luchando por seguir vivo y el otro en busca de un triunfo que les diera a la final de Conferencia, en cada una de las llaves.

En el primer partido de la noche triunfo la escuadra que buscaba seguir con vida. Los New York Knicks doblegaron a los Miami Heat 112-103, para poner la serie 2-3 y forzar el sexto encuentro.

El hombre más destacado en este duelo fue Jalen Brunson, con sus 38 canastas, aunadas a siete asistencias y nueve rebotes.

Mientras que en el segundo y último choque de la jornada, los Golden State Warriors también mantienen vivas sus esperanzas, tras derrotar cómodamente a los Ángeles Lakers 121-106, con un gran cuarto decisivo que les ayudó a sacar más ventaja y así comenzar a soñar no la remontada histórica.

