Este lanzador japonés se exhibe frente a China: ponchó a tres rivales con solo 10 lanzamientos

Redacción Meridiano

En el inicio del Clásico Mundial de Beisbol Japón cumplió su cometido y venció a China en el primer enfrentamiento de los favoritos asiáticos; como era de esperarse, Shohei Ohtani se lució tanto desde la lomita como con el madero y fue la gran estrella de su equipo, sin embargo, otro lanzador también se robó los aplausos del público.

Shosei Togo es el nombre del joven lanzador de 23 años que ponchó a siete rivales chinos en apenas tres entradas de acción y que necesito solamente 10 lanzamientos para liquidar un inning, la primera presentación de Togo podría ser recordada como el comienzo de una gran historia en el beisbol.

Shosei Togo!! Remember the name.



22 years old and a star in the making. One of the 3 best pitchers in the NPB last year right alongside Roki Sasaki and Yamamoto



pic.twitter.com/BrOrj3icXH