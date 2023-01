MLB: Dodgers toman una decisión definitiva con Trevor Bauer

beisbol grandes ligas

Luis Alvarado 06/01/2023 9:40 pm

Trevor Bauer y los Dodgers de Los Ángeles separan sus caminos de forma definitiva. El equipo azul dejó en asignación al lanzador derecho de 31 años de edad y ganador del Cy Young de la Liga Americana en el 2020. Esta decisión le traerá como consecuencia al equipo, el pago del resto del contrato del serpentinero por un monto total de 22 millones de dólares.

Si algún equipo busca su firma, solo tendrán que pagar el mínimo de 750 mil dólares para hacerse con los servicios de Trevor Bauer. En caso de que no sea tomado en waivers por algún equipo, el lanzador entrará al mercado de agentes libres. La sentencia de un árbitro, redujo la sanción de Bauer desde 324 juegos a 194, reincorporándolo de inmediato pero recortando su pago por los 50 juegos restantes para comenzar la temporada 2023.

Luego de la decisión de los Dodgers, Trevor Bauer se pronunció a través de un comunicado en las redes. "Si bien no pudimos comunicarnos durante la licencia administrativa y el proceso de arbitraje, mis representantes hablaron con los líderes de los Dodgers inmediatamente después de la decisión del arbitraje. Después de dos semanas de conversaciones sobre mi regreso a la organización, ayer me senté con los líderes de los Dodgers en Arizona, quienes me dijeron que querían que regresara y lanzara para el equipo este año", apuntó en el texto.

"Si bien estoy decepcionado por la decisión de la organización hoy, agradezco la gran cantidad de apoyo que he recibido del clubhouse de los Dodgers. Les deseo lo mejor a los jugadores y espero competir en otro lugar", sentenció. El lanzador derecho se unió a Los Ángeles en febrero del 2021, con un contrato de tres años valorado en 102 millones de dólares. En sus tres primeros meses con los Dodgers, dejó efectividad de 2.59 en 17 aperturas.

El 28 de junio del 2021, surgió una denuncia de una mujer que lo acusó de violencia doméstica en torno a dos encuentros sexuales que sostuvieron ese año. Esto dejó a Bauer en licencia administrativa por varios meses.