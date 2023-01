MLB: Miguel Rojas y Pablo López son pretendidos por este gigante de las Grandes Ligas (+Tweet)

Los venezolanos en las Grandes Ligas continúan atrayendo las miradas de los equipos rivales, tal es el caso de Miguel Rojas y Pablo López, quienes están siendo pretendidos por los Medias Rojas de Boston.

Ambos criollos pertenecen a la organización de los Marlins de Miami y fueron parte fundamental del conjunto de Florida en la pasada contienda 2022 de la MLB.

El periodista Jim Bowden de The Athletic lo dio a conocer.

“Según una fuente de la industria, Boston ha estado trabajando en intercambios con los Marlins, quienes tienen un campocorto veterano (Miguel Rojas) y un abridor probado (Pablo López) que estarían dispuestos a cambiar”, informa Bowden.

Jim Bowden from The Athletic on the possibility of a trade with the Marlins:



“According to an industry source, Boston has been working on trades with the Marlins, who have a veteran shortstop (Miguel Rojas) and a proven starter (Pablo López) they’d be willing to move.” pic.twitter.com/rlyrbsYbjl