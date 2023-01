MLB: ¿Eduardo Escobar es una opción real para los Tigres de Detroit?

Redacción Meridiano

El futuro de Eduardo Escobar en los Mets de Nueva York parece depender cada vez más del posible aterrizaje de Carlos Correa, sí el infielder boricua finalmente estampa su firma como nuevo jugador metropolitano, lo más probable es que "El de la Pica" sea traspasado a un nuevo equipo

Los últimos rumores sobre el destino de Escobar lo colocan en el radar de los Tigres de Detroit, el conjunto de la Liga Americana está buscando un tercera base con capacidad para batear y, el venezolano parece dar con el perfil necesario para colocarse como uno de los principales candidatos, según The Athletic.

RUMORS: According to @TheAthleticMLB, if/when the Carlos Correa deal becomes official, the Detroit #Tigers could presumedly have interest in trading for Eduardo Escobar. #LGM pic.twitter.com/ny0N11hBQS