MLB: Dodgers tienen fecha límite para tomar decisión sobre Trevor Bauer

En el mes de diciembre de 2021, La MLB anunció que la suspensión de 324 juegos impuesta a Trevor Bauer era reducida a 194 juegos, cantidad que ya ha sido cumplida, por lo que podría regresar a la Gran Carpa este 2023. Sin embargo, ahora se está a la espera de la decisión que puedan tomar los Dodgers de Los Ángeles con el lanzador.

El derecho ganador del Cy Young en el 2020 entrará a la última temporada de su contrato de tres años y 103 millones de dólares con los Dodgers, por lo que el equipo californiano debe decidir pronto que hará con sus servicios.

El periodista Bob Nightengale informó que los Dodgers tienen hasta este viernes 6 de enero para decidir que hacer sobre Bauer, si añadirlo nuevamente al roster o simplemente liberarlo.

Pero, la organización de Los Ángeles están intentando negociar un cambio, pero si no pueden encontrar un equipo dispuesto a adquirirlo en un intercambio, se espera que lo liberen.

Los Dodgers le deben al lanzador de 31 años $22.5 millones de dólares para este 2023.

