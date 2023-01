MLB: Este sería el plan de los Mets para quedarse con Eduardo Escobar

Frederlin Castro

Los informes indican que Eduardo Escobar podría ser traspasado si o cuando el acuerdo con Correa se cierre oficialmente, con equipos como los Miami Marlins y los Detroit Tigers que ya se han interesado por el jugador de 34 años.

Quitarse de encima su contrato recortaría 9.5 millones de dólares de una nómina de los Mets de 2023 que actualmente se proyecta en aproximadamente 380 millones de dólares.

If the #Mets land Correa they would strongly consider trading Eduardo Escobar, there are a couple possible suitors that are interested but do you think the Mets should trade him?