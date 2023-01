MLB: Los Mets esperan que Correa baje sus pretensiones para poder cerrar la firma

El sonado contrato de Carlos Correa con los Mets de Nueva York (o cualquier otro equipo) sigue sin resolverse, los días pasan y el puertorriqueño todavía no es oficializado como nuevo jugador de ningún equipo.

Las últimas informaciones sobre el caso de Carlos Correa y el contrato qué los Mets habían puesto sobre la mesa antes de paralizar la negociación indican qué el cuadro de Nueva York sigue en primera fila para contratar al jugador pero con otros términos.

RUMOR: Per @TheAthleticMLB: if/when the Carlos Correa deal becomes official, the #Tigers could presumedly have interest in trading for Eduardo Escobar. #RBICentral. #Mets. #LGM. pic.twitter.com/aqhFxyCiqh