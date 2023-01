MLB: Yankees están iniciando una batalla en el shortstop

Frederlin Castro

Se espera que los Yankees curen una batalla de posiciones en el campocorto, en la que competirán Oswald Peraza, Anthony Volpe e Isiah Kiner-Falefa. Se espera que Peraza gane la batalla en los entrenamientos de primavera, dada su experiencia en la MLB el año pasado y la estrategia juvenil del equipo de cara al futuro. Falefa tuvo problemas para atrapar pelotas de rutina y tuvo un impacto ofensivo mínimo en 2022, por lo que darle la oportunidad a Oswald parece la mejor opción.

La segunda base es una conversación completamente diferente, que actualmente está ocupada por Gleyber Torres. El criollo estuvo involucrado en fuertes rumores de cambio antes de que comenzara la temporada baja, especialmente después de haber sido incluido en las negociaciones en la fecha límite de comercio el verano pasado.

Por ahora

Sin embargo, Torres parece tener su posición compacta con la lesión de DJ LeMahieu, causando un poco de preocupación. Ha habido avances positivos en relación con el problema del dedo del pie de LeMahieu que terminó su temporada 2022 prematuramente, en particular el hecho de que no necesitará cirugía y ha estado participando en actividades de béisbol en Tampa.

Tener a Torres cerca como una opción suplementaria para DJ tiene más sentido, lo que significa que el gerente general Brian Cashman podría terminar intercambiando a Torres el próximo verano durante la fecha límite de 2023, pero sus servicios son necesarios durante la primera mitad de la temporada.

Willie Calhoun made the final out of Corey Kluber’s no-hitter. Now Calhoun is playing for the #Yankees and Kluber is on the #RedSox.



Gleyber Torres, DJ LeMahieu and Kyle Higashioka are the only Yankees on the field for this play that are still with NY. pic.twitter.com/HPTsMeBNdA