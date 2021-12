Los Yankees buscan campocorto: Elvis Andrus es una opción

beisbol grandes ligas

Lunes 13





Redacción Meridiano

Los Mulos del Bronxs necesitan conseguir hombres para la primera base y el shortstop de su novena, a la espera de la reapertura del mercado de pases en la gran carpa, se asoma la opción de un veterano criollo; Elvis Andrus es una pieza "a bajo costo" que podría llegar a New York.

“Si los Yankees quisieran enfatizar la defensa, no necesitarían mucho capital si estuvieran dispuestos a absorber la mayor parte o la totalidad de los $ 6.25 millones que los Atléticos le deben al campocorto Elvis Andrus en 2022”, plantea Joel Sherman de The New York Post.

El maracayero de 33 años sigue siendo fiable a la defensiva, y sí en definitiva los Yankees deciden ir por un perfil cumplidor en lugar de una costosa superestrella, Andrus tendría muchas papeletas en esa carrera por un puesto en el infield de la gran manzana.

Sherman también sugiere otra posibilidad: cambiar a Voit a los Cerveceros de Milwaukee por el outfielder Lorenzo Cain, de 35 años de edad y ganador del Guante de Oro. Subraya que Milwaukee ha mostrado interés en Voit.