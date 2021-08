Miguel Cabrera en el lineup de los 500

beisbol grandes ligas

Martes 24





Redacción Meridiano

CARACAS.La travesía por la historia de cara a conseguir la exclusiva del vuelacerca número 500 en la historia del slugger Miguel Cabrera y la de todo un país cayó sobre los hombros del equipo de prensa de Fuera de Base , quien junto a Meridiano TV no dejaron pasar un solo picheo para reseñar esta gesta histórica. Solo dos medios de comunicación de Venezuela representados por Guillermo Arcay (Meridiano TV) y Mike Pérez (Lineup Internacional) siguieron la ruta del venezolano, la cual cumplió su primer objetivo con el jonrón 500, en suelo canadiense, exactamente en Toronto, en el estadio Rogers Centre, donde Cabrera, sacó la pelota por el jardín derecho, convirtiéndose así en parte de la historia del beisbol de las Grandes Ligas.

Llegó el tan ansiado cuadrangular, en cuenta de una bola y un strike, en la parte alta del sexto episodio y ante los envíos de Steven Matz; el venezolano descargó su poder hacia la banda contraria, hazaña que además lo colocó como el toletero con mas jonrones hacia su banda contraria (108) para un bateador derecho. Venezuela celebró tal hazaña y solo esperaban las palabras del criollo al finalizar el encuentro.

“Quería salir rápidamente de eso, darle esa satisfacción a los fanáticos, he estado concentrado en hacer buen contacto con la pelota pero el picheo estaba difícil, siento que me quité un gran peso de encima. Es una gran satisfacción, para mi país, para mi familia, dar el 500 se siente muy bien, estar a un paso del HOF (Salón de la Fama) es bueno. Pero, yo creo que la tarea no se ha terminado todavía, debo seguir enfocado en las pequeñas cosas del beisbol, será cuando me retire el momento preciso para pensar en el Salón de la Fama, en estos momentos ahora es que falta camino, mantenerme sano y jugar la mayor cantidad de juegos posibles”, destacó Miguel Cabrera durante rueda de prensa post partido.

La hazaña llenó de jubilo a todo un país, a fanáticos del maracayero, a los amantes del beisbol, a sus compañeros de equipo e incluso a todos los peloteros de la gran carpa que le tiene un cariño sin igual al toletero. Luego de finalizado el juego, donde los Tigres de Detroit se llevaron la victoria ante los Azulejos de Toronto 5-3, las cámaras de Fuera de Base y Meridiano Tv, tomaron las impresiones de sus compañeros de equipo, Harold Castro, Víctor Reyes y Renato Núñez.

“Increíble, estar con Miguel allí, venezolano, por fin logró conectar ese jonrón y de verdad es increíble vivir esa hazaña con Miguel” expresó Harold Castro, además Víctor Reyes outfielder de los Tigres, también expresó “Excelente, excelente, ya tú sabes el jonrón 500 Miguelito, excelente qué orgullo” indicó Reyes a las cámaras de Fuera de Base y Meridiano Tv. Para cerrar, Renato Núñez resaltó: “Emocionado con Miguel y alegre porque pude vivir ese momento con él, estamos activos” exclamó Renato luego del encuentro.

Luego del jonrón número 499 de Miguel Cabrera, las pelotas que le iban a lanzar, serían marcadas para así poder un control exacto de la esférica que saliera de jonrón y así certificar que fuese la correcta a efectos de la certificación.

Llegó el día y la bola de 108 costuras salía del parque, en una conexión histórica en el Rogers Centre, la misma llegó a las manos de Tim Remes receptor de bullpen de los felinos quien también nos dio sus impresiones “Epale Miggy, te agarramos la pelota, la tengo en el dogout” resaltó Remes.

Miguel Cabrera es el líder ofensivo de todos los venezolanos en la MLB, es el líder de todos los tiempos en jonrones (500), RBIs (1785), dobles (591), carreras anotadas (1498) y títulos de bateo de liga (cuatro); y esta empatado por primera vez con Antonio Armas Sr. en títulos de jonrones de liga con dos y con Andrés Galarraga en títulos de RBI (dos).

Fuera de Base y Meridiano Tv ahora seguirán en la ruta de Miguel rumbo a los 3000 indiscutibles en las Mayores, reportajes, micros, contactos telefónicos y la exclusividad en la información de esta ruta histórica e inolvidable para el deporte nacional.