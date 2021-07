Max Scherzer cerca de llegar a San Diego

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

A menos de 24 horas de cerrar el mercado de cambios directos entre los 30 equipos que hacen vida en las Grandes Ligas, prosiguen los rumores en torno a Max Scherzer, una de las figuras más cotizadas en este mercado de ofertas.

De acuerdo al afamado periodista de The Atlhetic, Ken Rosenthal, el as de los Nacionales “está cerca” de pasar de esta organización con rumbo a los Padres de San Diego. Así lo informó por medio de su cuenta Twitter.

Un poco más tarde, Rosenthal añadió que otros elencos se mantienen en la puja por hacerse de los servicios del derecho y tratan de superar la oferta de los religiosos, quienes (explicó también) “esencialmente han acordado jugadores en el cambio” con los capitalinos.

No olvidemos que el movimiento aun no es 100% seguro, pues Scherzer puede vetar cualquier cambalache amparándose en la cláusula (establecida en la contratación colectiva) denominada 10-5, en la que aquellos jugadores con 10 años de servicio y/o 5 o más en un mismo equipo, pueden vetar cambios en los que se vean involucrados.

Él debutó en el máximo nivel en 2008 y desde 2015 está en Washington.

En horas recientes y en medio de distintos comentarios, se reportó que la preferencia de Scherzer, de ser cambiado en definitiva, pasa por elencos ubicados en la Costa Oeste de los Estados Unidos, por lo que Gigantes de San Francisco, Dodgers de Los Ángeles y los religiosos emergieron como los principales favoritos para hacerse de sus servicios.

Igualmente se reportó el interés por parte de Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston, descartados por lo arriba explicado.

En lo que va de temporada, el tres veces ganador del premio Cy Young acumula marca de 8-4 con 2.76 de efectividad y 147 ponches en 111 entradas, quinto en las Mayores y segundo en la Liga Nacional.

