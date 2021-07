Robinson Chirinos se muestra poderoso y pisotea a los Cascabeles (+Videos)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Después de un accidentado inicio en este 2021, con una fractura en su muñeca, la paciencia y disciplina comienzan a rendir frutos para Robinson Chirinos.

En la partida que se desarrolla esta tarde en el Wrigley Field, el receptor nativo ha conectado dos cuadrangulares ante los Cascabeles de Arizona.

El primero de sus tablazos llega en la cuarta entrada ante el abridor Zac Gallen, impulsando así una rayita; el segundo de la jornada sucede en el sexto tramo, también de manera solitaria, en esta oportunidad ante el relevista Matt Peacock.

Antes que él, Javier Báez también con tablazo de cuatro esquinas, impulsó 3 para inaugurar la pizarra para los Cachorros, que luego estando arriba 4x0, suman 2 más con sencillo remolcador de Nico Hoerner; todo esto dejaba la escena para el careta venezolano.

A todas estas, Zach Davies brinda una apertura de calidad, permitiendo 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos y abanicando a 8 rivales en 5.1 tramos para hacerse con la victoria, dejando su marca en 6-6 con 4.30 de efectividad.

El perdedor es Gallen, sonado con 7 anotaciones limpias en 4 entradas. Da 3 boletos y poncha a 5 para establecer su marca en 1-5 con ERA de 4.80.

3-for-3 with a pair of blasts today for @robinson28ch! #CubTogether pic.twitter.com/uxrIx11slp