Expectativa: Carlos Carrasco podría reaparecer la próxima semana (+Noticias Criollas)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Carlos Carrasco, quien padeció desgarro en el isquiotibial derecho, tenía pautado para este martes la realización su segunda, y posiblemente última, aparición de rehabilitación para la sucursal Triple-A Syracuse en Trenton.

De ir todo va bien, el derecho venezolano podría regresar a los Mets cinco días después de esta presentación.

Su incorporación podría proporcionar un gran impulso para una rotación que acaba de colocar a Jacob deGrom en la Lista de Lesionados con una opresión en el antebrazo derecho. Una resonancia magnética no reveló ningún daño estructural, pero el dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional no volverá a lanzar hasta que la presión haya desaparecido.

Recibe el llamado

Por su parte, los Marlins de Miami han seleccionado el contrato del derecho venezolano Luis Madero, esto de acuerdo a información emanada por Christina de Nicola de MLB.com. Para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, el infielder José Devers fue movido de la lista de lesionados de 10 días a la de 60 días.

Madero ha entrado y salido del roster de 40 un par de veces este año, haciendo sus dos primeras apariciones en las Grandes Ligas en el proceso. Ha pasado la mayor parte de la temporada en Triple-A Jacksonville, trabajando principalmente como lanzador abridor

De 24 años, el criollo ha lanzado 29 entradas en 8 aperturas (incluyendo 6 salidas) con los Jumbo Shrimp, logrando una buena efectividad de 3.41. Madero, nativo de Maracay, ha ponchado a un 25,6% de los bateadores que ha enfrentado frente a un porcentaje medio de pase del 9,8%.

El Canibal no va para lo que queda de este 2021

Aníbal Sánchez ya no planea lanzar este año, así lo informó Jon Heyman de MLB Network). Aunque el nativo recibió algunas ofertas de las Mayores, según Heyman, ninguna estaba a su nivel deseado.

En concreto, buscaba un acuerdo cargado de incentivos que aumentara el valor del contrato en función del número de partidos que iniciara. Al parecer, ningún equipo presentó una oferta de ese tipo que fuera de su agrado.

Sánchez no firmó durante el invierno debido a la preocupación por la pandemia de Covid-19 y los protocolos que la acompañan. Realizó algunas exhibiciones para equipos durante la primera parte de la temporada regular, pero no se sabía algo de sus planes desde finales de abril. Ahora está claro que no firmará con alguien.

No hay indicios de que el aragüeño contemple la posibilidad de retirarse formalmente, pero no es descartable. Sánchez tendrá 38 años para el comienzo de la temporada 2022, y es difícil imaginar que recibirá ofertas más altas el próximo invierno después de esta ausencia. El veterano derecho fue un miembro productivo los campeones del 2019, Nacionales de Washington, pero viene de una difícil campaña 2020.

El venezolano ha aparecido en 15 temporadas de Grandes Ligas. Ha hecho 350 apariciones (327 inicios) con efectividad de 4.08 durante 1.948,1 entradas. Su mejor temporada se produjo con los Tigres de Detroit en 2013, cuando lideró la Liga Americana en ERA (2.57) y FIP (2.39) de camino a un cuarto puesto en la votación del premio Cy Young del Joven Circuito.

Con información de mlb.com