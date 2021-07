Tatis Jr. jonronea y alcanza a Guerrero Jr. (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Solo dos juegos tardó Fernando Tatis Jr. para volver a jonronear.

Esta noche el dominicano ha despachado su tablazo de vuelta entera número 28, cifra con la que da alcance a su paisano Vladimir Guerrero Jr. en el segundo puesto en el ranking de vuelacercas de las Grandes Ligas.

Ambos se encuentran 4 jonrones por debajo del japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, elenco que está libre durante la jornada.

Con su tablazo, Tatis acerca a sus Padres que están siendo castigados por los Nacionales 8x6.

Información en desarrollo…

Fernando Tatis Jr.'s 28 home runs before the All-Star break are the most ever by a shortstop.#HungryForMore pic.twitter.com/rRi9Kjt3LA