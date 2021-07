Desperdiciado: deGroom poncha a 14 pero Atlanta se lleva la mejor parte (+VIDEOS)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Para un lanzador con el talento y temporada tan sublime como la que vive Jacob deGroom, el sentimiento de frustración debe ser recurrente.

Por quinta vez este año, el mejor pitcher del momento en las Grandes Ligas se va sin decisión, esto a pesar de que guillotina a 14 bateadores de los Bravos: 3 veces a Freddie Freeman, 2 a Ian Anderson, Ehire Adrianza y Ozzie Albies; una a Dansby Swanson, Guillermo Heredia, Abraham Almonte, Kevan Smith y Austin Riley. Su efectividad se ubica en 0.95.

A pesar de contar con rápido respaldo de 1 carrera en la primera entrada, en el cierre de la misma los Tomahawks, aún abriendo sin Ronald Acuña, le hacen 3 con hit de Albies que trae a Adrianza y jonrón productor de 2 para Riley.

Tristemente, la pólvora de los metropolitanos se moja y nada puede hacer ante Anderson, quien lanza un buen juego de pelota también con 7 innings de 2 carreras limpias, 2 boletos y 2 ponches: para infortunio de él su oponente logra la igualada en el noveno acto.

Al cierre del mismo, Freeman exorciza los demonios que le atormentaron en este juego; encuentra la casa llena con Heredia en tercera, Ronald Acuña en segunda y Ender Inciarte en primera, así conecta lento por tercera y le gana la carrera al antesalista criollo Luis Guillorme para llegar a salvo a la almohadilla y acreditarse el infield hit ganador.

El lauro va a la cuenta de Will Smith (2-5), la derrota para Seth Lugo (1-1).

Para Atlanta, Acuña puede salir a pesar de las molestias en su espalda y liga de 1-1 con hit y boleto para .283 de promedio y .375 de porcentaje de embasado; Adrianza de 4-2 (.259) pisando una vez el plato; Pablo Sandoval de 1-0 (.206) e Inciarte sin turno oficial con pasaporte (.216).

Por los Mets, Guillorme sin suerte en 4 turnos con 1 ponche (.247), mientras José Peraza abanica la brisa como emergente (.205).

Retired the last 18 batters in a row and collected 14 punchouts on the night.



de🐐 is still de🐐. pic.twitter.com/SgYwHBYEoE