Entérese cuál es el récord que ha establecido Brandon Crawford para la franquicia de los Gigantes (+VIDEO)

Brandon Crawford jugó el martes por la noche su partido número 1.326 como campocorto de los Gigantes de San Francisco, rompiendo un empate con el integrante del Salón de la Fama Travis Jackson por la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

Jackson fue parador en corto durante 1.325 juegos para los Gigantes de Nueva York de 1922 a 1936, una marca que Crawford igualó el domingo en el juego de San Francisco contra los Cachorros de Chicago.

Cuando los Gigantes salieron al campo en la parte baja de la primera entrada en Texas, Crawford fue enviado inicialmente por sí mismo. Recibió una agradable ovación cuando su hito fue anunciado por el locutor de los Rangers Chuck Morgan. Crawford se quitó la gorra y saludó al público.

Dos veces integrante del Todo Estrella y tres veces ganador del Guante de Oro, Crawford ha jugado toda su carrera con los Gigantes desde su debut en 2011. Fue su partido número 1,357 en total, y todos los 1,326 juegos que ha jugado defensivamente han sido en la posición número seis.

Para este juego de récord, al estadio de los Rangers se aproximaron muchos aficionados de los Gigantes, que visitan Arlington por primera vez desde 2015. Previo a eso fue durante la Serie Mundial de 2010 con una victoria en el Juego cinco en el antiguo estadio al otro lado de la calle.

