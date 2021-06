Ronald de nuevo muestra la fuerza e iguala a Vladimir (+VIDEO)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La fuerza de Ronald Acuña Jr. de nuevo se hace sentir.

En el encuentro que en estos momentos disputan Bravos de Atlanta y Filis de Filadelfia, el guardabosques explota el primer envío de Aaron Nola en la tercera entrada, tablazo con el que amplía la ventaja de los aborígenes a 2x0.

Además le permite alcanzar a Vladimir Guerrero Jr. como los líderes de este apartado en lo que va de esta temporada 2021.

Información en desarrollo…

.@ronaldacunajr24 just delivered a souvenir over to the fans at the @ATLHawks game.#ForTheA pic.twitter.com/TVKwaTH6QY