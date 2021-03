Ramírez y Reyes se reunieron con los Indios luego de concluir su sanción

beisbol grandes ligas

Miércoles 10| 5:24 am





Los dominicanos de los Indios de Cleveland, el antesalista José Ramírez y el toletero Franmil Reyes, ya pudieron reunirse con sus compañeros de equipo en los entrenamientos el martes después de ser sancionados por violar los protocolos COVID-19.



Los jugadores dieron negativo al coronavirus y regresaron a las instalaciones del equipo en Goodyear (Arizona) y están programados para jugar en la exhibición del miércoles contra los Angelinos de Los Ángeles.



Ramírez y Reyes habían estado aislados en sus casas temporales de entrenamiento de primavera desde el sábado después de que salieron a cenar, un comportamiento que violó las pautas de virus establecidas la temporada pasada por las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores.



Terry Francona, piloto de los Indios, dijo que Ramírez y Reyes se dirigieron al equipo después de regresar y hablaron "de una manera muy reflexiva y sincera".



Agregó que cualquier disciplina de equipo contra los jugadores se mantendría interna.



"La idea nunca es avergonzar a nadie, y se lo expliqué a José y Franmil", dijo. Indicó que "Me siento realmente cómodo donde estamos ahora. Y como todo lo que no sale perfecto, es un punto de partida a dónde vas desde allí, eso es lo realmente significativo. Creo que estaremos bien".



Es la segunda vez que Reyes rompe las reglas. El año pasado, asistió a una fiesta del 4 de julio sin usar máscara, una violación de la que el equipo se enteró por una publicación en las redes sociales.



El viernes, Reyes fue a cortarse el cabello después de que los Indios jugaron contra los Cachorros de Chicago en un juego de exhibición en Mesa (Arizona), y luego él y Ramírez se unieron con otras personas para cenar.



Francona dijo que algunas de las pautas de COVID-19 han sido fluidas esta primavera.



"Hemos tratado de asegurarnos de mantenernos informados todas las mañanas", dijo.



"Técnicamente, el 1 de marzo, a los muchachos se les permitiría cenar en restaurantes y luego, la noche anterior, recibimos un memorando que decía que no", comentó.



"Y luego creo que fue unos tres días después que tuvieron una cena al aire libre, es una especie de objetivo en movimiento a veces. Así que realmente hemos tratado de mantener a los jugadores al tanto". / EFE