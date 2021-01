No habrá clase 2021 del Salón de la Fama y Vizquel tuvo un descenso considerable

beisbol grandes ligas

NUEVA YORK (AP) - El Salón de la Fama del béisbol no tendrá nuevos jugadores en la clase de 2021 después de que los votantes decidieron que nadie tenía los méritos, dentro o fuera del campo, para ser consagrado en Cooperstown en la boleta electoral de este año.

Curt Schilling, Barry Bonds y Roger Clemens fueron los más cercanos en la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos publicada el martes, y el trío tendrá una oportunidad más en las elecciones el próximo año. Es la primera vez que BBWAA no elige a nadie desde 2013.

Schilling, un as diestro que ganó tres títulos de la Serie Mundial, terminó con 16 votos menos del umbral del 75% necesario para la consagración. Obtuvo el 71,1% por ciento esta vez después de obtener 20 votos tímidos al 70% el año pasado.

Los logros de Schilling en el campo enfrentan pocas disputas, pero se ha condenado al ostracismo en su retiro al dirigir comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero, periodistas y otros.

"Está bien, el juego no me debe nada", dijo Schilling durante una transmisión de video en vivo en su cuenta de Twitter. Más tarde escribió en Facebook que le había pedido al Salón de la Fama que eliminara su nombre de la boleta electoral.

Bonds (61,8%) y Clemens (61,6%) se unieron a Schilling al quedarse cortos en su noveno intento. Ambos enfrentan fuertes sospechas de PED, pero Bonds también ha sido acusado de violencia doméstica y Clemens de mantener una relación de una década con un cantante que tenía 15 años cuando se conocieron.

Schilling, Clemens y Bonds se unirán en la boleta electoral del próximo año por los toleteros Alex Rodríguez y David Ortiz. Rodríguez fue suspendido durante toda la temporada 2014 por violar la política de PED y el convenio colectivo de MLB, y el nombre de Ortiz supuestamente apareció en una lista de jugadores que dieron positivo en 2003.

Omar Vizquel, 11 veces ganador del Guante de Oro, cayó del 52,6% el año pasado al 49,1% después de que su esposa lo acusara de repetidos abusos domésticos en diciembre. La estrella de los Bravos, Andruw Jones, arrestado en 2012 por un cargo de violencia doméstica, obtuvo un 33,9% en su cuarto año. El toletero de los Rockies, Todd Helton, quien se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y fue sentenciado a dos días de cárcel el año pasado, obtuvo el 44,9% en su tercera vez en la boleta.

Algunos jugadores también se perdieron los desacuerdos pasados de moda en el béisbol. El antesalista Scott Rolen pasó del 35.3% al 52.9% y el cerrador Billy Wagner del 31.7% al 46.4%.

Es la decimonovena vez que la BBWAA no elige a un miembro del Salón y solo la tercera desde 1971. Con los Comités de la Era del Salón de la Fama posponiendo sus elecciones programadas hasta la próxima temporada baja debido a la pandemia, no habrá una clase del Salón 2021.

Sin embargo, Cooperstown no estará sin celebraciones el próximo verano. Después de que la ceremonia de 2020 en la aldea del norte del estado de Nueva York fuera cancelada debido a la pandemia, el gran Derek Jeter de los Yankees y la estrella de cinco herramientas Larry Walker ocuparán el centro del escenario el 25 de julio, un año después de lo planeado. Serán honrados junto al receptor Ted Simmons y el director de la asociación de jugadores fallecidos, Marvin Miller.

Los miembros de la BBWAA deben elegir a los miembros del Salón "según el historial del jugador, su capacidad de juego, su integridad, su espíritu deportivo, su carácter y sus contribuciones al equipo (s) en los que jugó".

En un momento en que los movimientos por la justicia social están presionando por un reconocimiento más amplio de la conducta sexual inapropiada y la desigualdad racial, la evaluación del carácter asumió un papel enorme en este ciclo electoral. Si bien los miembros del Salón ya incluyen racistas, tramposos, mujeriegos y delincuentes, el bloque de votantes actual, en muchos casos, ha tomado una posición en contra de los candidatos que creen que tienen una integridad insuficiente.

Schilling, seis veces All-Star en 20 temporadas con Baltimore, Houston, Filadelfia, Arizona y Boston, se ha visto envuelto en controversias durante su retiro.

Lanzó una compañía de videojuegos, 38 Studios, que quebró poco después de recibir una garantía de préstamo de $ 75 millones de Rhode Island, luego fue despedido como analista de ESPN después de que envió tweets comparando a extremistas musulmanes con alemanes de la era nazi y publicó comentarios despectivos en Facebook sobre personas transgénero.

Meses después, Schilling fue nuevamente criticado luego de usar las redes sociales para aplaudir una remera que pedía linchar a los periodistas.

El 6 de enero, el día del ataque al Capitolio de Estados Unidos, dijo lo siguiente en un mensaje en su cuenta de Twitter:

“Ustedes, cobardes, se sentaron en sus manos, no hicieron nada mientras la basura liberal saqueada se amotinaba y quemaba para el aire de Jordan y las pantallas gigantes, siéntense ... y vean a la gente comenzar una confrontación por (improperio) que importa como derechos, democracia y el fin corrupción del gobierno ".

Ese tweet se envió unos días después de la fecha límite de las votaciones del Salón de la Fama.

Schilling escribió en Facebook que le gustaría que el comité de veteranos revisara su caso hacia el Salón de la Fama. Ese panel, compuesto por ex jugadores, gerentes y otros en el juego, junto con algunos escritores, tiene la tarea de evaluar a los jugadores que no son elegidos a través del voto de la BBWAA.

"Me referiré al comité de veteranos ya los hombres cuyas opiniones realmente importan y que están en condiciones de juzgar a un jugador", escribió Schilling. “No creo que sea un miembro del Salón de la Fama como he dicho a menudo, pero si los ex jugadores piensan que lo soy, lo aceptaré con honor.

“En mi corazón estoy en paz”, también escribió. "Nada, cero, ninguna de las afirmaciones de ninguno de los escritores tiene mérito".

La ex esposa de Bonds testificó en 1995 durante el proceso de divorcio que él la golpeó y pateó. Bonds dijo que nunca abusó físicamente de ella, pero una vez la pateó después de que ella lo pateó a él.

En 2008, el New York Daily News informó que Clemens tuvo una relación de una década con la cantante de country Mindy McCready que comenzó cuando ella tenía 15 años y él era una estrella de los Boston Red Sox. Clemens se disculpó por errores no especificados en su vida personal y negó haber tenido una aventura con una joven de 15 años. McCready le dijo más tarde a "Inside Edition" que conoció a Clemens cuando tenía 16 años y que la relación no se volvió sexual hasta varios años después.

La BBWAA votó recientemente por abrumadora mayoría para eliminar el nombre y la impresión del ex comisionado Kenesaw Mountain Landis de las placas de MVP. Landis se convirtió en comisionado en 1920, y no hubo jugadores negros en las mayores durante sus más de dos décadas a cargo.

Más abajo en la boleta, el jardinero Gary Sheffield saltó del 30.5% al 40.6% en su séptima vez en la boleta y Jeff Kent mejoró del 27.5% al 32.4% en su octavo año. El candidato por primera vez Tim Hudson (5.2%) superó por poco el 5% necesario para permanecer en la boleta, al igual que Torii Hunter (9.5%) y Mark Buehrle (11%) en sus turnos iniciales.

Aramis Ramirez, LaTroy Hawkins y Barry Zito obtuvieron votos, pero fueron eliminados de la consideración futura.

La boleta de 2022 también incluirá a las estrellas de los Filis Jimmy Rollins y Ryan Howard, el toletero ambidiestro Mark Teixeira y el dos veces ganador del premio Cy Young, Tim Lincecum. / AP