Acuñar Jr. y Eugenio listos para echar fuego

Miércoles 30| 8:49 am





Frederlin Castro @fr3djcd

Ronald Acuña Jr. está listo para la postemporada de los Bravos, dijo ayer el manager Brian Snitker. Sus Bravos reciben a los Rojos de Eugenio Suárez en una ronda de comodines al mejor de tres que comienza hoy en Atlanta.

El guardabosque salió del juego el domingo con una leve molestia en la muñeca izquierda, misma que lo mantuvo fuera por dos semanas en agosto. Él reconoció que la irritación persiste desde que la experimentó por primera vez.

“No diría que me preocupa”, dijo el criollo. “Para ser completamente honesto, he sentido el efecto persistente de la muñeca todo el tiempo. No es algo que sea insoportable o doloroso ni nada de eso”.

El de La Sabana bateó .250 con 14 jonrones, 29 impulsadas y 46 anotadas en 46 juegos. Esta es su tercera postemporada; en 2019 contra los Cardenales ligó de 18-8 (.444) con tres dobles, un jonrón y dos impulsadas.

Eugenio irrumpe El conocimiento del terreno de postemporada por parte de Eugenio Suárez se limita a un solo turno al bate, consumido con los Tigres de Detroit en 2014; esto sin embargo para nada minimiza su importancia en el esquema ofensivo de los Rojos de Cincinnati.

El antesalista es el cuarto bate de David Bell, y pesar del bajo promedio al bate (.202) redondeó sus números con una buena cifra de jonrones (15) y carreras empujadas (38) líder entre criollos en ambos departamentos.

Suárez posee condiciones favorables para emerger como pieza angular en el primer juego de esta serie, que tiene los ingredientes para ser un duelo de pitcheo.

Los Rojos enviarán a Trevor Bauer (5-4, efectividad de 1.73). Mientras que por Atlanta lanzará al zurdo Max Fried (7-0 y 2.50 de efectividad).