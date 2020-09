Arráez se lastimó su tobillo izquierdo y pondría fin a la ronda regular

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. El camarero venezolano Luis Arráez se dobló el tobillo izquierdo el lunes, durante una sesión en el sitio de campamento alternativo de Mellizos de Minnesota, al que fue enviado luego de sufrir una tendiditis en la rodilla de esa pierna hace un poco menos de dos semanas, por lo que quedó comprometida su participación en lo que resta de ronda regular de las mayores.

Esta información fue dada a conocer este martes por John Shipley, periodista de St. Paul Pioneer Prees, el cual indicó que su regreso a la acción con la novena gemela “se retrasó”. Dicha molestia se la generó en un recorrido de bases, en la que salió lastimado.

En la actualidad, Minnesota se encuentra en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana, con récord de 33-22, por lo que su camino a la postemporada parece oficializarse en cuestión de días.

Arráez, nativo de San Felipe, está en su segunda campaña en la Gran Carpa, y dejaba promedio antes de ser inscrito en la lista de 10 días de lesionados de .288, amén de 30 imparables en 104 turnos, con diez carreras remolcadas y 14 anotadas.

De momento, los criollos Marwin González y eventualmente Ehire Adrianza cubren la ausencia del pelotero de 23 años de edad.

