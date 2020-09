Ronald Acuña: Presenta la 'bestia'

Redacción Meridiano

El criollo Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta presentó por su red social de 'Twitter' una gorra diseña por él, con las letras grandes con los colores amarillo, azul y rojo que dicen: 'La Bestia'. Además señaló que la pueden conseguir en la tienda oficial de la novena de los Bravos.

'El de la Sabana' dentro de la actual temporada 2020 de las Grandes Ligas posee promedio con el madero de .254, con 11 batazos de vuelta completa, 22 carreras remolcadas al plato y seis bases robadas. Su conjunto es líder de la División del Este de la Liga Nacional con ventaja de 3.5 juegos sobre los Marlins de Miami.

Check out this cap I designed! Exclusive to the Braves Clubhouse Store at Truist Park. Follow @bravesretail for info on how to order. pic.twitter.com/WggTQEln8n