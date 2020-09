Moncada quedó con secuelas del COVID-19

beisbol grandes ligas

Viernes 4| 1:18 pm





Yoán Moncada arrojó positivo por COVID-19 cuando se presentó al campamento de verano de los White Sox y recibió el visto bueno para regresar a la acción una semana antes del Día Inaugural del 24 de julio. Pero el antesalista cubano, quien se encuentra en excelente forma física, aún padece secuelas del virus.

“Definitivamente, no me he sentido igual después del virus. Me falta energía, fuerza. Es una sensación extraña. Es algo distinto”, dijo Moncada, de 25 años. “Cuando llegué a Chicago antes de arrojar positivo, me sentía fuerte y con energía.

“Ahora, es una batalla diaria para encontrar esa fuerza, la energía para hacer las cosas. Pero es algo con lo que tengo que lidiar. Así están las cosas. Tengo que hallar la manera de recuperarme”.

Moncada también viene lidiando con molestias en una pierna, una dolencia que empezó a experimentar a principios de la temporada.

“No estoy al 100% como estoy acostumbrado, pero lo estoy manejando”, dijo Moncada. “Estamos haciendo terapias y el entrenamiento que hago me ayuda a estar en el terreno. Estoy tratando de manejarlo y controlarlo de la mejor manera posible”./ LasMayores.com