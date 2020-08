Bellinger sella la victoria de los Dodgers con jonrón

beisbol grandes ligas

El primera base Cody Bellinger sacó la pelota del campo en la novena entrada y sentenció la pizarra de los Dodgers de Los Ángeles, que ganaron 4-3 a los Rockies de Colorado.



En el noveno episodio, Bellinger conectó batazo de cuatro esquinas sobre los lanzamientos del cerrador Daniel Bard, sin corredores por delante, sellando a victoria de la novena de Los Ángeles.



Sobre la lomita la victoria fue para el cerrador Kenley Jansen (1-0), que sacó solamente un out.



Por los Rockies, el derrotado fue Bard (1-2), que no sacó ni un out, pero permitió jonrón y carrera.

EFE