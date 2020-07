Reportan más casos de coronavirus en Grandes Ligas, dos latinoamericanos

beisbol grandes ligas

Domingo 5| 8:50 pm





Los Medias Blancas de Chicago, los Nacionales de Washington, los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San Luis anunciaron este domingo que dos de sus jugadores dieron positivo a la COVID-19 y que están aislados.



Los Medias Blancas no identificaron a sus dos jugadores, pero dijeron que son asintomáticos y que se realizó un seguimiento de contactos para ambos.



Agregan que el personal médico del equipo los monitorea y recibirán pruebas de seguimiento en los próximos días.



El equipo dijo que ambos jugadores solicitaron privacidad, lo que significa que el equipo no puede hacer más comentarios.



Por su parte, el piloto de los Nacionales, Dave Martínez, dijo que dos de 60 jugadores dieron positivo por la COVID-19 en su equipo.



Martínez dijo que los dos jugadores se hicieron las pruebas el miércoles antes de presentarse en el Nationals Park y que algunos todavía están a la espera de sus resultados.



El relevista Sean Doolittle se lamentó de no haber obtenido los resultados a tiempo de su prueba de coronavirus desde el viernes e imploró al beisbol que "limpie esto".



Doolittle, quien formó parte del equipo ganador de la Serie Mundial de Washington la temporada pasada, dijo que todavía se debate si jugar esta temporada, sopesando las preocupaciones de seguridad y la salud física y mental.



"Creo que estoy planeando jugar; pero si en algún momento empiezo a sentirme inseguro, si esto comienza a afectar mi salud mental con todas estas cosas de las que tenemos que preocuparnos, entonces optaré por salir", dijo.



"Por ahora, me he preparado para los últimos tres meses como si fuera a jugar. Me siento listo", añadió.



Doolittle agregó que los Nacionales no han recibido las máscaras de respirador que les dijeron que venían y expresaron su preocupación por la situación.



Derek Shelton, piloto de los Piratas, dijo el domingo que el relevista Blake Cederlind y el jardinero dominicano Sócrates Brito, dieron positivo por coronavirus.



En una videoconferencia con periodistas, Shelton agradeció a los dos jugadores por permitirle usar sus nombres al anunciar las noticias.



De acuerdo con un reporte del Pittsburgh Post-Gazette, Shelton dijo que "respetamos mucho a las otras personas que tenemos que no sienten que sea necesario hablar, pero creo que es (importante) que las personas se den cuenta de que (este problema) es real en el juego".



Los dos peloteros estarán aislados y el equipo realizará un seguimiento de contactos, dijo Shelton.



Agregó que no podía discutir si alguno de los jugadores mostró síntomas de la enfermedad, citando las regulaciones de HIPAA.



El tercera base de los Cardenales, el dominicano Elehuris Montero, dio positivo por la Covid-19, pero es asintomático, según el presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak.



El sábado, Mozeliak anunció que los zurdos el puertorriqueño Ricardo Sánchez y el dominicano Génesis Cabrera habían dado positivo.



Los jugadores que resulten positivos podrán regresar a las actividades de beisbol después de que den negativo dos veces y pasen otros protocolos Covid-19 apropiados. Algunos resultados de las pruebas aún están pendientes, según Mozeliak.

EFE