¡Rumbo al título! Selección de beisbol femenino prende motores para la Copa del Mundo 2024

Venezuela es potencia en el béisbol y buscará demostrarlo con hechos, cuando la selección femenina absoluta arranque su participación en el Mundial de la pelota, que se llevará a cabo del 28 de julio al 3 de agosto, en Canadá.

El combinado nacional comenzó su preparativos para la cita mundialista con su primer módulo de entrenamientos, donde se encuentra un grupo de preseleccionadas concentradas en Caracas. 29 atletas saltaron al diamante en busca de asegurar un puesto para representar a la Vinotinto en la ciudad de Thunder Bay.

La preselección está integrada por jugadoras de diferentes sectores del país. Entre ellas, destacan cinco de Anzoátegui, cinco de Aragua, cinco de Caracas, cinco de La Guaira, seis de Lara y tres de Yaracuy. El equipo tricolor estará bajo las riendas del manager Carlos Torres, acompañado de Mario Paiva, Daniel Méndez y Cindy Anzola, quienes intentarán guiar a la Vinotinto hasta el campeonato mundial.

Las lanzadoras y campeonas premundialistas Mary Rodríguez, Orianny Hernández y Frandelis García resaltan en el llamado. Asimismo, Judelys García (OF), Stephany Suarez (C), Sor Brito (IF), Srishna Arciniega (IF-OF) y Luzmar Sánchez (OF) lo hacen como jugadores de posición que ya calientan para el venidera certamen.

Venezuela se presentará al campeonato del mundo como una de las grandes candidatas a quedarse con el trofeo en territorio canadiense, donde llevarán como flamantes campeonas de América.