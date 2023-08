NPB: Cubano Raidel Martínez conquistó un salvado después de dos semanas sin hacerlo

El lanzador cubano Raidel Martínez es sin duda alguna uno de los mejores cerradores en la historia de la Liga Japonesa de Beisbol y durante esta campaña no ha bajado su ritmo, pero recientemente no había tenido la oportunidad de conseguir un nuevo salvado. Este martes 29 de agosto tuvo una nueva oportunidad y llegó a 27 rescates.

Martínez no había conseguido un salvado desde el pasado 12 de agosto, y no lo había hecho por ninguna afección física o algo por estilo, simplemente porque el cuerpo técnico no lo habían dejado lanzar.

El diestro antillano está a dos salvados del líder de toda la NPB, el japonés Kazuto Taguchi, quien acumula 29 rescates. Martínez acumula una efectividad de 0.23 en 41 compromisos en los que ha permitido 11 inatrapables.