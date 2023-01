No te pierdas lo que dijo Jesús Sucre sobre los lanzadores venezolanos

beisbol del caribe

Redacción Meridiano 05/01/2023 4:35 pm

Jesús Sucre terminó su participación en Venezuela en diciembre, pues sus Caribes de Anzoátegui fueron eliminados, por primera vez en 12 años, antes de los Play Off.

El receptor criollo no fue elegido por ningún equipo de la LVBP para participar en el todos contra todos, por lo cual aceptó un llamado de una de las organizaciones más ganadoras de República Dominicana como Tigres del Licey.

Sucre debutó el 3 de enero con Licey en una jornada en la cual bateo de 4-2 con una carrera remolcada.

El criollo concedió una entrevista, para la prensa dominicana, en la cual dijo lo siguiente.

“Es primera vez que vengo a jugar aquí y el talento que hay en esta liga es excelente. En este país todos los lanzadores tienen demasiada velocidad, esa es la diferencia entre el béisbol de aquí y de los demás países de Latinoamérica”, contó.

“Mis mejores compañeros en Estados Unidos fueron dominicanos, siempre me he llevado bien con los jugadores de aquí. Para mí es un orgullo jugar en este país y la manera en que me han recibido es motivadora. Emilio Bonifacio fue el primero que se acercó a mí y se puso a disposición, es tremenda persona”, Finalizó.