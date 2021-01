Grandes ligas Ramírez y Herrera encabezan a Caimanes para la Serie del Caribe

beisbol del caribe

Viernes 29| 3:11 pm





Con una nómina encabezada por los actuales grandes ligas colombianos Harold Ramírez y Dilson Herrera, el equipo Caimanes de Barranquilla viaja este viernes a Mazatlán, México, con el objetivo hacer historia en la Serie del Caribe como la primera novena colombiana en ganar este torneo.



La representación de Colombia estará a cargo del equipo más exitoso del beisbol de este país suramericano, que se ha consagrado campeón once veces.



El cartagenero Harold Ramírez, quien desde el 2019 hace parte del primer equipo de los Marlins de Florida, lleva dos años vistiendo la camiseta de los Caimanes durante la temporada de invierno y se ha convertido en el principal referente de los barranquilleros.



Por su parte el también cartagenero Dilson Herrera antes de intervenir en la liga colombiana venía de jugar como segunda base de los Orioles de Baltimore durante la temporada 2020 y como Ramírez, lleva dos años jugando con los Caimanes en la temporada invernal.



Bajo la dirección del barranquillero José Armando Mosquera, luego de alzarse con el título de la liga profesional de béisbol en Colombia 2020-2021 los Caimanes sumaron cuatro refuerzos del equipo Vaqueros de Montería, novena a la que venció en el play off final.



Los lanzadores Pedro Echamendía de Cuba, Edison Frías de República Dominicana y los colombianos de campo corto Jordan Díaz y Brallan Pérez, se sumaron al equipo que representará al país en la Serie del Caribe. En el equipo hay dieciocho colombianos, cinco estadounidenses, dos venezolanos, dos dominicanos y un italiano.



Otro big leaguer que hace parte del roster de los barranquilleros es el veterano lanzador norteamericano David Holmberg, quien entre 2009 y 2015 jugó en la "gran carpa" para los Diamondbacks de Arizona, los Rojos de Cincinnati y los Medias Blancas de Chicago.



Colombia participará por segundo año en la Serie del Caribe en calidad de invitado reemplazando al equipo de Cuba, que por problemas de visado no pudo asistir al torneo que el año pasado se realizó en Puerto Rico.



En el roster de Caimanes están quince lanzadores: Randy Consuegra, Luis Felipe De Ávila, Carlos Mario Díaz, Edison Frías, Jean Carlos Herrera, David Holmberg, Eduar López, Jalen Miller, Cody Mincey, Ronald Ramírez, John Jairo Romero, Jean Carlos Ruiz, Reiver San Martín, Julio Vivas y Ezequiel Zabaleta.



Christian Correa, Carlos Mario Martínez y Andrés Felipe Noriega son los tres receptores; en el infield estarán Francisco Acuña, Jordan Díaz, Dilson Herrera, Evan Mendoza y Brallan Pérez y los jardineros son Robinson Carbrera, Tito Polo, Harold Ramírez, Andy Vásquez y Adam Brett Walker.



Para la Serie del Caribe, que comenzará el domingo 31 de enero, ya están definidos cinco de los seis participantes ya que el equipo mexicano saldrá de la serie que disputan los Naranjeros de Hermosillo y los Tomateros de Culiacán.



Por República Dominicana estarán las Águilas Cibaeñas, por Venezuela los Caribes de Anzoátegui, por Puerto Rico los Criollos de Caguas y Panamá, que no hizo torneo de invierno debido a la pandemia de covid-19, llevará una selección.



La primera vez que se realizó la Serie del Caribe fue en 1949, cuando el torneo se lo llevaron los Alacranes de Almendrales de Cuba. Los Tigres del Licey de República Dominicana es la novena que más veces ha ganado (10) y la que más ha participado (19).

EFE