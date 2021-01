Al menos cuatro jugadores de las Águilas Cibaeñas dan positivo a Covid-19

beisbol del caribe

Lunes 25| 11:40 am





Al menos cuatro jugadores de las Águilas Cibaeñas han dado positivo a la covid-19, a una semana de la participación del equipo en la Serie del Caribe, informó este domingo el club dominicano.



El equipo confirmó cuatro contagios de coronavirus a través de un comunicado oficial, pero no divulgó la identidad de los jugadores ni aportó más detalles sobre su estado de salud.



"La organización de Águilas Cibaeñas informa que actualmente el equipo tiene un total de cuatro jugadores positivos a COVID-19, de acuerdo a los resultados recibidos al mediodía de hoy y como parte de los protocolos de seguimiento establecidos por las autoridades sanitarias", afirma el comunicado.



Sin embargo, el coordinador para la aplicación del protocolo de prevención de la covid-19 en la liga de béisbol, el viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública, Edward Guzmán, dijo que son cinco los afectados y no cuatro.



En declaraciones a periodistas, Guzmán detalló que uno de los peloteros arrojó positivo en las pruebas realizadas el pasado miércoles, dos días después de la final, y los cuatro restantes en las realizadas este viernes y sábado.



Los cinco jugadores están "asintomáticos", por lo que si tienen una buena evolución en los próximos días, podrían disputar la Serie del Caribe.



El viceministro dijo que seguirán realizándose pruebas durante este lunes, miércoles y jueves "para verificar si existen otros casos o no", a fin de determinar si podrán participar en el torneo regional, que comienza el próximo 31 de enero en Mazatlán, México, o si deberán ser sustituidos.



En el caso de que sea necesario realizar sustituciones, la gerencia de operaciones de las Águilas ratificó que cuenta con opciones identificadas para completar el róster de 28 jugadores.



El gerente general del club, Ángel Ovalles, afirmó en el comunicado del club que, "salvo imprevistos de última hora", espera asistir a la Serie del Caribe con una escuadra que contará con "la mayoría de los estelares" que llevaron al equipo al triunfo en la liga dominicana.



Además de los jugadores infectados, el presidente del club, Quilvio Hernández, también dio positivo en una prueba para detectar el coronavirus realizada días antes de la final de la liga dominicana.



El pasado lunes los jugadores de las Águilas recibieron el trofeo de campeón de la Liga dominicana, abrazados y sin mascarilla, tras derrotar al Gigantes del Cibao en el partido decisivo del torneo.



Las Águilas Cibaeñas buscarán el título 21 para la República Dominicana en la Serie del Caribe y el sexto como equipo.

EFE