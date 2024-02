NBA: ¿Se lo merecía? Esta es la razón del famoso codazo que recibió James Harden por parte de esta leyenda

A lo largo de los años hemos apreciado peleas en la NBA que han dejado mucho de qué hablar, en esta ocasión, hablaremos de un conflicto que tuvo el reconocido ex jugador Metta World Peace con la actual estrella de Los Ángeles Clippers, James Harden, a esto nos referimos específicamente de aquel famoso codazo que le propinó Peace a Harden en pleno partido.

En una declaración reciente en el podcast 'The OGs', Metta World Peace admitió a Mike Miller y Udonis Haslem que le dio un codazo a James Harden debido a que Harden lo empujó por la espalda. Esta revelación arroja luz sobre el incidente que tuvo lugar durante un partido, donde World Peace propinó un brutal codazo a Harden, mandándolo directamente a la lona. A pesar de la controversia que rodea este incidente, dicho ex jugador ha expresado que el golpe fue accidental y que no tenía la intención de lanzar un codazo a la cabeza de Harden.

Estas declaraciones del ex jugador de la NBA ofrecen una perspectiva única sobre el incidente, que ha generado un intenso debate en la comunidad del baloncesto. La impactante naturaleza del codazo y las consecuencias resultantes, incluida una contusión cerebral sufrida por Harden, han llevado a un escrutinio adicional sobre este incidente.

Las palabras de World Peace proporcionan un vistazo a su estado emocional en el momento del incidente, así como a su percepción de los eventos que llevaron al altercado con Harden. Aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate, estas declaraciones ofrecen una visión interna de un momento controvertido en la historia del baloncesto.