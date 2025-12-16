Cooper Flagg supera a Tracy McGrady en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Tracy McGrady en la lista de máximos anotadores de la liga antes de alcanzar la mayoría de edad. El fenómeno adolescente Cooper Flagg continúa reescribiendo los libros de récords de la NBA. A solo seis días de cumplir 19 años, el joven prodigio ha escalado una posición histórica, superando a la leyendaen la lista de máximos anotadores de la liga antes de alcanzar la mayoría de edad.

Flagg, quien ha cautivado a la afición con su impacto inmediato en la liga, se ubica ahora en el tercer lugar de la exclusiva lista, dejando atrás a uno de los anotadores más puros de la historia del baloncesto.

El exclusivo club de los anotadores adolescentes

La tabla de máximos anotadores antes de los 19 años es un indicador casi infalible del potencial de superestrella. Cooper Flagg, con su total de puntos aún en aumento, se ha consolidado junto a dos de los nombres más grandes de la historia de la NBA.

La lista está encabezada por LeBron James con un total de 625 puntos anotados antes de su cumpleaños número 19. Le sigue de cerca la leyenda Kobe Bryant en la segunda posición con 539 puntos. El tercer puesto lo ocupa ahora Cooper Flagg, quien suma 461 puntos y contando, habiendo superado recientemente a Tracy McGrady, que finaliza en la cuarta posición con 451 puntos en su haber antes de alcanzar la mayoría de edad.

El impacto de Flagg: ¿alcanzará a Kobe?

La superación de los 451 puntos de Tracy McGrady es un hito monumental, especialmente considerando la naturaleza acelerada de la lista. Todos los jugadores en este Top 4 ingresaron a la liga directamente desde la escuela secundaria, una ruta que ha sido reformada con la actual regla de la edad mínima.

Tracy McGrady: Finaliza su carrera adolescente con 451 puntos, habiendo jugado 49 partidos antes de su cumpleaños 19.

Cooper Flagg: El alero, a sus 18 años, ha alcanzado la marca de 461 puntos y tiene al menos seis días más (y posiblemente tres o cuatro juegos) para seguir sumando a su cuenta antes de que cumpla los 19.

La gran pregunta que ahora resuena entre los analistas es si Flagg tendrá tiempo suficiente para acercarse o incluso superar los 539 puntos de Kobe Bryant antes de que el calendario marque su 19º cumpleaños. Necesitaría un promedio de más de 12 puntos en los próximos días para rebasar al "Black Mamba," una hazaña difícil pero no imposible para el joven prodigio.

El legado en construcción

La presencia de Cooper Flagg en este listado no es una sorpresa para quienes han seguido su trayectoria desde la escuela secundaria y la universidad. Su juego completo, que combina una defensa de élite, capacidad de tiro exterior y visión de juego, lo proyectan como la próxima gran figura de la liga.

Al ubicarse justo detrás de leyendas como LeBron James y Kobe Bryant, Flagg no solo demuestra su talento generacional, sino que también solidifica su estatus como uno de los novatos más impactantes de la historia reciente.