Conoce estos importantes jugadores involucrados en escándalos de apuestas

El mundo de las apuestas sigue involucrándose cada vez más en los deportes, pero no es algo nuevo, ya que grandes deportistas de distintas disciplinas han estado relacionados con este mundo, en donde destacan la leyenda de la NBA Michael Jordan y el hiteador Pete Rose.

Ambos son figuras destacadas en el mundo del deporte que estuvieron involucrados en escándalos de apuestas. En el caso de Michael Jordan, se vio envuelto en rumores de apuestas durante su carrera en la NBA, aunque nunca se comprobó que haya apostado en eventos deportivos.

"¿El acto de apostar en sí? Yo no he hecho nada malo, siempre he dicho exactamente lo que estaba pasando. Lo que sí tengo es el problema de ser demasiado competitivo, pero no apuesto en partidos y sólo lo hago por mí”, declaró uno de los mejores jugadores de la NBA en su historia.

Por otro lado, Pete Rose, ex jugador de béisbol y líder en el departamento histórico de inatrapables, fue suspendido de por vida de las Grandes Ligas por apostar en juegos de béisbol, incluyendo aquellos en los que él mismo participaba como jugador y manager.

“¿Qué es peor, robar señas, ingerir esteroides o apostar en el béisbol?”, preguntó Rose en tono irónico en su momento. “Las tres cosas son malas. Pero al menos lo que hice nunca tuvo nada que ver con el resultado del juego”, aseveró, quien espera que pueda ser exaltado al Salón de la Fama algún día.