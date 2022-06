Lillard "se junta" con una superestrella en las redes sociales y dispara los rumores de cambio

Redacción Meridiano

Justo cuando parecía que los rumores de firmar e intercambiar a Kyrie Irving continúan en boca de todos, Damian Lillard se despertó el sábado y decidió cambiar la conversación en el Twitter de la NBA.

El seis veces All-Star compartió una foto en su historia de Instagram que lo muestra a él y a la superestrella de los Nets, Kevin Durant, luciendo el elegante uniforme rojo y negro City Edition de los Blazers. El photoshop realista sirvió como un indicio obvio del deseo de Lillard de jugar junto a Durant, quien está atrapado en medio del drama en constante evolución de Irving en Brooklyn.

.@Dame_Lillard just posted this photo on his Instagram story 👀 pic.twitter.com/Dcuw8igfG9