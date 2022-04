La lesión de Doncic sigue amargando la vida de Mavericks

NBA

Redacción Meridiano

Tras no poder jugar por lesión los dos compromiso de la serie, Luka Doncic tampoco jugará el tercer encuentro de la primera ronda entre Dallas Mavericks y Utah Jazz (1-1).



Adrian Wojnarowski y Marc Stein, dos de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, aseguraron este jueves que Doncic finalmente no podrá jugar este partido tras ser duda hasta última hora.



Doncic, que sufre una distensión en el gemelo de la pierna izquierda, destacó el miércoles en una rueda de prensa que ha mejorado en los últimos días pero se mostró cauto sobre su posible regreso en el tercer duelo de la serie.



"Si va a haber algo de riesgo, no creo que vaya a jugar", apuntó entonces.





El base se lesionó el domingo 10 de abril en el último partido de los Mavericks en la temporada regular antes de comenzar los 'playoffs' de la NBA.



Después de una gran temporada en la que han mejorado de forma sustancial su defensa, los Mavericks terminaron cuartos en el Oeste con 52 victorias y 30 derrotas.



Un año más, Doncic fue el líder absoluto de los Mavericks y ha conseguido 28,4 puntos, 9,1 rebotes y 8,7 asistencias de media por encuentro.



Los Jazz, que habían llegado a las eliminatorias con muchas dudas, se aprovecharon de la ausencia de Doncic y se llevaron el primer encuentro ante los Mavericks, pero el segundo fue para los de Dallas gracias a las grandes actuaciones de Jalen Brunson (41 puntos y 8 rebotes) y Maxi Kleber (25 puntos con 8 de 11 en triples).



Después de disputarse los dos primeros partidos en Dallas, el tercer partido y el cuarto, que se jugará el sábado, tendrán lugar en Salt Lake City (Utah, EE.UU.).

