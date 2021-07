Aún sin Antetokounmpo Bucks ganan y están a un triunfo de las Finales (+VIDEOS)

La ausencia del ala-pívot estrella, Giannis Antetokoumpo, no impidió a los Bucks de Milwaukee vencer este jueves por 121-110 a los Hawks de Atlanta, que también tuvieron la baja del base líder Trae Young, en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este que ahora dominan por 3-2 al mejor de siete.

El sexto partido se jugará el sábado en Atlanta y un triunfo más de los Bucks los llevaría a sus primeras finales de la NBA por primera vez desde la temporada del 1973-74 cuando las disputaron ante los Celtics de Boston y las perdieron por 3-4.

El pívot cubano estadounidense Brook López se erigió en el factor sorpresa ganador de Milwaukee al conseguir 33 puntos con 7 rebotes y encabezó la lista de los 4 titulares del equipo que tuvieron 20 o más tantos.

El alero Khris Middleton con un doble-doble de 26 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias también fue decisivo en la victoria.

El base Jrue Holiday también fue decisivo como director del juego al conseguir otro doble-doble de 25 puntos y 13 asistencias, mientras que el ala-pívot Bobby Portis, que salió en el puesto de Antetokoumpo, lesionado, surgió con una gran actuación al aportar otros 22 tantos monumentales.

El escolta Serbio Bogdan Bogdanovic se encargó de ser el líder del ataque de los Hawks, pero sus 28 puntos, incluidos siete triples, no fueron suficientes para evitar la derrota, que deja al equipo de Atlanta a las puertas de la eliminación.

EFE

