Los Nuggets se adelantan 2-1 en su serie contra los Blazers

Nikola Jokic, Facundo Campazzo y Austin Rivers aguaron la fiesta a los Trail Blazers e impulsaron a los Nuggets a su segunda victoria consecutiva frente los Trail Blazers por 115-120, lo que permite que el equipo de Colorado se adelante 2-1 en la serie de los playoff.



Como en el partido anterior, el esfuerzo de Damian Lillard, que fue el máximo anotador del partido con 37 puntos además de conseguir 2 rebotes, 5 asistencias y 2 robos de balón, no tuvo la recompensa que deseaban los Blazers.



Una noche más, el pívot serbio Nikola Jokic acalló los que cuestionan que se pueda hacer con el título de MVP del año y sumó 36 puntos (4 triples de 7 intentos), 11 rebotes y 5 asistencias mientras que su compañero, el base argentino Facundo Campazzo, se quedó a las puertas del triple doble con 11 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapón.



Campazzo, el jugador más bajo de su equipo y con diferencia, fue el segundo reboteador de los Nuggets, sólo por detrás de Jokic, que es 33 centímetros más alto que el argentino.



Tras el partido, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, alabó a Campazzo, a quién llamó "el hijo número 1 de Córdoba", al declarar "que no puedo estar más orgulloso de Facundo Campazzo".



Malone destacó que el base de 178 centímetros de altura capturó 8 rebotes durante el partido lo que fue especialmente importante porque su equipo tuvo problemas con el rebote defensivo, que dominaron los jugadores de Portland.



"Y ahí tienes a Facu, que es poco más de 170 centímetros y hace 11 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapón. ¡Creo que tiene una media de un tapón por partido en esta serie, lo que es increíble! Obtuvo un voto para el sexto hombre del año y espero que obtenga un montón de votos para el equipo de novatos. Es una parte enorme de lo que estamos haciendo", declaró Malone.



El tercer jugador más destacado de los Nuggets fue Austin Rivers, que en los últimos minutos del partido encadenó una serie de triples consecutivos que permitieron a los de Denver separarse en el marcador en un momento en el que los Blazers se acercaron peligrosamente.



Lillard también anotó una serie de triples en la segunda mitad del último cuarto que dieron esperanza a los jugadores de Portland de una remontada en los últimos segundos del partido, pero el esfuerzo del base, que anotó 13 puntos (3 triples de 7 intentos) en los 12 minutos finales, fue inútil.



El escolta CJ McCollum anotó 22 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 1 robo de balón, mientras que el veterano Carmelo Anthony, desde el banquillo, contabilizó 17 puntos.



Una de las claves de la noche fue que los Blazers no pudieron aprovechar su arma favorita, el tiro exterior, como en otras ocasiones. Los de Portland terminaron el partido con un pobre porcentaje del 31 % desde más allá de la línea de tres (14 triples de 45 intentos).



Mientras, los Nuggets disfrutaron de mejores números: un 52,6 %, 20 triples de 38 intentos.



La otra diferencia a favor del equipo de Denver fue la aportación de los jugadores del banquillo, que hicieron 24 puntos, 5 más que los del banquillo de Portland.



Los Blazers, que jugaban en casa, iniciaron el partido con fuerza dirigidos por Lillard que impuso un rápido ritmo en los primeros compases. En pocos minutos, los de Portland doblaban a los Nuggets, 18-9, pero tras un tiempo muerto de Malone, los de Denver empezaron paulatinamente a reducir la distancia.



A falta de 3.30 para el final del primer cuarto, los Nuggets se pusieron por delante en el marcador, 26-29. A partir de ese momento, los Blazers nunca estuvieron por delante.



El primer cuarto terminó con un claro 30-39 para los de Denver. Pero en el segundo cuarto los Nuggets se relajaron y permitieron a los Blazers acercarse en el marcador. Cuando llegó el descanso, los de Portland estaban sólo 5 puntos por detrás, 59-64.



A la vuelta del descanso, los dos equipos se quedaron en tablas al hacer cada uno 20 puntos en el tercer cuarto. Jokic, que convirtió 2 de los 3 triples que intentó, hizo en esos minutos 14 puntos mientras que Lillard se quedó en 4.



En los últimos 12 minutos del partido, Lillard echó el resto. El base anotó 3 de los 7 triples que intentó y terminaría el último cuarto con 13 puntos, los mismos que Anthony.



Esta vez, Jokic no pudo responder con la misma moneda y se quedó en 6 puntos. Pero para satisfacción de los Denver, Rivers recogió el relevo y anotó 16 puntos (4 triples de 5 intentos), lo que decantó el partido finalmente hacia Denver. / EFE