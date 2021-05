Harden vuelve con un doble-doble y los Nets superan a los Spurs

NBA

Jueves 13| 5:16 am





El escolta James Harden volvió como reserva y aportó un doble-doble de 18 puntos y 11 asistencias que ayudaron a los Brooklyn Nets a conseguir la victoria por 128-116 ante los San Antonio Spurs y seguir en la lucha por la mejor marca de la Conferencia Este y de la División Atlántico.



Harden, que no jugaba desde el pasado 5 de abril, volvió a salir de reserva, algo que no recordaba desde que ganó el premio de Sexto Jugador de la NBA con los Oklahoma City Thunder, en la temporada del 2011-12.



El escolta All-Star también tuvo siete rebotes después del descanso más largo de su carrera. No jugaba desde el 5 de abril debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.



El escolta Landry Shamet anotó 21 puntos y el ala-pívot Nicolas Claxton tuvo un récord personal de 18 tantos con los Nets, que ganaron su tercer partido consecutivo y se acercaron a un juego y medio de Filadelfia Sixers para liderar la Conferencia Este.



El alero Kevin Durant sumó 14 puntos, siete rebotes y siete asistencias.



Los Nets jugaron sin el base Kyrie Irving luego de que dejara su victoria en Chicago el martes con una contusión facial. El equipo de Brooklyn todavía han tenido a sus tres superestrellas jugando juntas solo siete veces desde que el pasado enero Harden llegó traspasado de los Houston Rockets.



Pero tuvieron a ocho jugadores que lograron números de dos dígitos y acabaron con un 61 por ciento de acierto en los tiros de campo y establecieron su marca de 22-8, el mejor de la liga, contra equipos de la Conferencia Oeste.



El escolta-alero DeMar DeRozan anotó 21 puntos como líder para los Spurs, que perdieron la oportunidad de asegurarse un lugar en el torneo de entrada.



El base Dejounte Murray volvió a tener un partido consistente al aportar un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes, que tampoco evitar la derrota de los Spurs.



El veterano base australiano Patty Mills como sexto jugador de los Spurs llegó a los 15 puntos.



Brooklyn mejoró a 28-7 cuando Harden juega. Se había perdido 20 de los últimos 21 partidos y los Nets tenían solo 12-9 en ese lapso.



Harden solo tuvo dos canastas en tres cuartos e hizo un pequeño baile después del segundo, cuando recibió una falta mientras hacía un triple para una ventaja parcial de 95-78 con 2:33 por jugar en el tercero periodo.



Los Spurs venían de una victoria por 146-125 sobre Milwaukee, anotando 87 puntos, el récord de la franquicia, en la primera mitad. No alcanzaron ese total hasta el último período del partido de este miércoles.



El equipo de San Antonio abrió una gira de dos partidos en Nueva York. Su partido del 20 de febrero contra los Knicks fue pospuesto y reprogramado para el jueves.



Los Nets utilizaron su alineación inicial número 36 de la temporada, ampliando el récord de franquicia que establecieron en lo que va de liga. / EFE

El escolta James Harden volvió como reserva y aportó un doble-doble de 18 puntos y 11 asistencias que ayudaron a los Brooklyn Nets a conseguir la victoria por 128-116 ante los San Antonio Spurs y seguir en la lucha por la mejor marca de la Conferencia Este y de la División Atlántico.



Harden, que no jugaba desde el pasado 5 de abril, volvió a salir de reserva, algo que no recordaba desde que ganó el premio de Sexto Jugador de la NBA con los Oklahoma City Thunder, en la temporada del 2011-12.



El escolta All-Star también tuvo siete rebotes después del descanso más largo de su carrera. No jugaba desde el 5 de abril debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.



El escolta Landry Shamet anotó 21 puntos y el ala-pívot Nicolas Claxton tuvo un récord personal de 18 tantos con los Nets, que ganaron su tercer partido consecutivo y se acercaron a un juego y medio de Filadelfia Sixers para liderar la Conferencia Este.



El alero Kevin Durant sumó 14 puntos, siete rebotes y siete asistencias.



Los Nets jugaron sin el base Kyrie Irving luego de que dejara su victoria en Chicago el martes con una contusión facial. El equipo de Brooklyn todavía han tenido a sus tres superestrellas jugando juntas solo siete veces desde que el pasado enero Harden llegó traspasado de los Houston Rockets.



Pero tuvieron a ocho jugadores que lograron números de dos dígitos y acabaron con un 61 por ciento de acierto en los tiros de campo y establecieron su marca de 22-8, el mejor de la liga, contra equipos de la Conferencia Oeste.



El escolta-alero DeMar DeRozan anotó 21 puntos como líder para los Spurs, que perdieron la oportunidad de asegurarse un lugar en el torneo de entrada.



El base Dejounte Murray volvió a tener un partido consistente al aportar un doble-doble de 15 puntos y 11 rebotes, que tampoco evitar la derrota de los Spurs.



El veterano base australiano Patty Mills como sexto jugador de los Spurs llegó a los 15 puntos.



Brooklyn mejoró a 28-7 cuando Harden juega. Se había perdido 20 de los últimos 21 partidos y los Nets tenían solo 12-9 en ese lapso.



Harden solo tuvo dos canastas en tres cuartos e hizo un pequeño baile después del segundo, cuando recibió una falta mientras hacía un triple para una ventaja parcial de 95-78 con 2:33 por jugar en el tercero periodo.



Los Spurs venían de una victoria por 146-125 sobre Milwaukee, anotando 87 puntos, el récord de la franquicia, en la primera mitad. No alcanzaron ese total hasta el último período del partido de este miércoles.



El equipo de San Antonio abrió una gira de dos partidos en Nueva York. Su partido del 20 de febrero contra los Knicks fue pospuesto y reprogramado para el jueves.



Los Nets utilizaron su alineación inicial número 36 de la temporada, ampliando el récord de franquicia que establecieron en lo que va de liga. EFE