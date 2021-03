Durant debe someterse a más exámenes médicos por su lesión en el muslo

NBA

Jueves 11| 4:59 am





El alero estelar de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, quien permanece fuera de actividad debido a una distensión en el tendón del muslo, deberá realizarse la próxima semana más exámenes de resonancia magnética que ayuden a conocer, con exactitud, el alcance de la lesión.



El entrenador de los Nets, el canadiense Steve Nash, dijo que la esperanza es que esas exploraciones dicten una línea de tiempo de regreso más clara para Durant.



Aclaró que incluso si las pruebas de alta resolución muestran un progreso, Durant no volverá de inmediato a la acción con el resto del equipo.



"No ha jugado en un mes, así que no importa lo que digan los exámenes de resonancia magnética, todavía habrá un tiempo de preparación apropiado para asegurarnos de que lo colocamos en una posición que pueda concluir fuerte la temporada regular", explicó Nash.



El entrenador de los Nets agregó que Durant actualmente puede realizar trabajos de medio campo y ejercicios de tiro. Todavía no está jugando cinco contra cinco en la práctica o "en todo el campo, ni corriendo a alta velocidad".



Durant se quedó en Brooklyn para trabajar con su fisioterapeuta mientras el equipo iba a Houston para su último partido antes del receso por el Partido de las Estrellas.



El partido del jueves, contra los Celtics de Boston, será el décimo consecutivo que Durant se pierde. / EFE