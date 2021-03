James celebra su partido 1.300 con 19 puntos y triunfo ante Warriors

NBA

Lunes 1| 5:36 am





El alero LeBron James celebró este domingo su partido 1.300 como profesional con la aportación de 19 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias que permitieron a su equipo de Los Angeles Lakers vencer por 117-91 a los Golden State Warriors.



Después del colapso sufrido en el primer duelo de esta temporada entre ambos equipos cuando los Lakers se dejaron arrebatar una ventaja de 14 puntos en el cuarto periodo, esta vez no sucedió lo mismo porque los campeones de la NBA fueron mejor durante los 48 minutos que se disputaron en el Staples Center.



James se encargó de asegurar la victoria de los Lakers en una jornada en la que se convirtió en el jugador número 23 en la historia de la NBA en aparecer en tantos partidos de temporada regular.



Además acabó al frente de la lista de los seis jugadores de los Lakers que tuvieron números de dos dígitos.



Los campeones defensores de la NBA habían perdido cinco de seis desde que el pívot titular Anthony Davis sufrió una distensión en la pantorrilla derecha el 14 de febrero, pero ganaron los dos últimos.



Junto a James, el ala-pívot titular Markieff Morris y el base Alex Caruso, que salió de reserva, aportaron 13 tantos cada uno, mientras que otro hombre alto, el ala-pívot Kyle Kuzma se convirtió en el mejor en el jugador interior con un doble-doble.



Kuzma, que salió de reserva anotó 12 puntos, los mismos que tuvo el base alemán Dennis Schröder, pero capturó 11 rebotes en los 20 minutos que vio acción.



El pívot español Marc Gasol siguió de titular con los Lakers e hizo su labor en los 16 minutos que vio acción al aportar nueve puntos, cuatro rebotes -defensivos-, dio dos asistencias y puso un tapón.



Gasol anotó 3 de 4 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y acertó 1-1 desde la línea de personal, sin que esta vez tuviese problemas con las personales al cometer solo una.



La victoria permitió a los Lakers ponerse con marca de 24-11 y volver al liderato de la División Pacífico y segundos de la Conferencia Oeste después que sus vecinos de Los Angeles Clippers (24-12) perdieron de visitantes por 105-100 ante los Milwaukee Bucks.



El ala-pívot reserva Eric Paschall anotó 18 puntos como líder sorpresa de los Warriors (19-16), que vieron cortada racha de tres victorias consecutivas.



El base estelar Stephen Curry, líder encestador de los Warriors, esta vez no pudo ser factor ganador al quedarse con solo 16 puntos tras fallar 8 de 13 tiros de campo, incluidos 5 de 7 triples.



Curry, que tuvo un enfrentamiento con Schröder, aportó siete asistencias, cuatro rebotes defensivos y tres recuperaciones de balón, que al final no pudieron cambiar la historia perdedora de su equipo al concluir el partido.



El alero Kell Oubre Jr. llegó a los 14 puntos, pero el canadiense Andrew Wiggins apenas logró tres en 22 minutos y ahí estuvo otras de las claves de la derrota de los Warriors.



Pero, sobre todo, que no pudieron tener en el campo al veterano ala-pívot Draymond Green nada más que 13 minutos después que sufrió un esguince de tobillo izquierdo durante el segundo cuarto y no regresó tras anotar seis puntos, dar dos asistencias y capturar un rebote.



Los Warriors lograron una victoria por 113-115 el 18 de enero en el Staples Center, pero nunca tuvieron una oportunidad en esta.



Los Lakers tuvieron una racha de 16-2 para tomar una ventaja de 20-5 con 7:23 restantes en el primer cuarto, ya que cuatro de sus primeros seis tiros de fueron triples.



Los Lakers terminaron el cuarto con 12 puntos seguidos para subir a 41-21. James anotó 10 puntos en el periodo, incluidos dos en tiros libres, con los Lakers logrando 13 de 16 desde la línea en los primeros 12 minutos de partido.



Los Lakers llegaron al descanso con 73 puntos, el máximo de la temporada, ya que extendió su ventaja a 29 al concluir la primera mitad (73-44). Su ventaja más grande fue de 35 al final del tercer periodo. / EFE