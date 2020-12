Los Knicks debutan con triunfo en la pretemporada

NBA

Sábado 12| 8:35 pm





Los nuevos New York Knicks de Tom Thibodeau abrieron la pretemporada 2020 con una ajustada victoria en terreno de los Detroit Pistons por 90 a 84. El jugador de segundo año y llamado a ser la futura estrella de la franquicia, R.J. Barrett, lideró la ofensiva con 15 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, aunque con un 0/4 en triples.

Por otro lado, Nerlens Noel, firmado desde OKC Thunder, partió de inicio en lugar de Mitchell Robinson con 10 tantos, 8 rebotes y 2 tapones. Asimismo, llegó el esperado debut del número 8 del Draft, Obi Toppin, un soplo de aire fresco para el banquillo, quien aportó mucha energía desde sus primeros pasos como profesional. El ala-pívot formado en Dayton registró 11 puntos, 7 rebotes y 1 tapón partiendo desde el banquillo.

“Estuvo muy bien”, destacó Tom Thibodeau. “En su primer partido se mostró muy agresivo. Anotó el balón y luego ya hubo mucha más atención en él. Hizo muchas cosas buenas en su primer encuentro y vio que cuando las cosas funcionan en la primera parte, en la segunda son muy distintas. Pero en general me encantó su agresividad”, añadió.

“Cuando salté a la pista fue una especie de shock. Tan pronto como me llamó por mi nombre y me dijo que fuera a la mesa de anotadores, pensé: ‘llegó mi hora’. Y cuando entré tenía a todos mis compañeros conmigo, así que no estaba nervioso o asustado. Solo sabía que los demás iban a protegerme”, explicó Toppin.

Respecto a los Pistons, buenas noticias para ellos que recuperaron a los lesionados Blake Griffin y Derrick Rose con 22 y 18 minutos respectivamente. El ala-pívot partió de inicio con 9 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, y el MVP más joven de la historia agregó 10 tantos como reserva.

Asimismo, también tuvo sus primeros minutos el número 7 del Draft 2020, Killian Hayes, quien está llamado a ser el base titular durante este curso. El jugador con pasaporte francés obtuvo 5 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, aunque cometió hasta 7 pérdidas de balón. /REUTERS