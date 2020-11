Warriors, Hornets y Pistons observan el trabajo del base LaMelo Ball

NBA

Viernes 13| 5:52 am





El acercamiento de la fecha de la celebración del sorteo universitario, será el próximo miércoles, tiene a los equipos poseedores de las cinco primeras selecciones con la vista puesta en los que se consideran mejores promesas y entre las que se encuentra el base LaMelo Ball.



Considerado como el favorito a salir elegido con el número uno, Ball participó este jueves, en el sur de Califoria, en un entrenamiento individual que siguieron los técnicos y ejecutivos de equipos como los Warriors de Golden State, Hornets de Charlotte y Pistons de Detroit.



Esos tres equipos poseen las selecciones del número dos, tres y siete, respectivamente, por lo que al menos los Warriors y los Hornets tendrán opción a conseguir a Ball, si no fuese elegido el primero, derechos que les corresponde a los Timberwolves de Minnesota.



El entrenamiento privado fue el segundo que Ball concedió. El miércoles, realizó ejercicios de tiro, manejo de balón y acondicionamiento para los Timberwolves.



Ball se había reunido y entrevistado con los Timberwolves, Warriors, Hornets y Bulls de Chicago (dueños de la selección No. 4), respectivamente, durante las últimas semanas.



De acuerdo a una fuente cercana a la liga, Ball, de 19 años, también se sometió recientemente a un examen médico que sigue el protocolo de la NBA.



Los resultados de ese examen se distribuirán a los 30 equipos antes del sorteo del miércoles.



La presencia de los Pistons en el entrenamiento podría ser una indicación de que sienten que tienen los activos para intercambiar en la noche del sorteo, ya que parece poco probable que Ball todavía esté disponible con la selección número 7.



A menos de una semana para que se celebre el sorteo, todavía no hay una indicación clara de cómo se formará la parte superior.



Junto a Ball, el pívot de Memphis, James Wiseman, y el base de Georgia, Anthony Edwards, también están compitiendo por ser seleccionados entre los tres primeros.



Los Timberwolves se reunieron previamente con Edwards y trabajaron con él, pero han recibido poco interés por parte de Wiseman, que las opciones de los Warriors y los Hornets como más favorables para su crecimiento a largo plazo, y ha realizado entrenamientos solo con esas dos organizaciones.



A pesar de eso, y de la presencia del pívot All-Star Karl-Anthony Towns, Wiseman sigue siendo un candidato para los Timberwolves, potencialmente con la perspectiva de cambiarlo en la noche del sorteo.



Edwards ha realizado entrenamientos con cada uno de los equipos eligiendo entre los tres primeros y aún podría reunirse por segunda vez con esas franquicias para solidificar su candidatura en un intento de tomar ventaja sobre el resto de candidatos.



Mientras que los equipos como los Warriors y Hornets siguen sin hacer ningún comentario sobre cuales son sus preferencias y lo que quieren conseguir en el sorteo de la próxima semana, que será virtual, debido a la pandemia del coronavirus, primera vez en toda su historia. / EFE