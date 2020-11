Duncan dejará el puesto de entrenador asistente de los Spurs

NBA

Jueves 12| 5:34 am





Tim Duncan, exjugador estelar de los Spurs de San Antonio, dejará el puesto de entrenador asistente de tiempo completo con el equipo tejano.



Lo anterior lo informó una fuente, que respalda la versión que dio a conocer previamente el diario New York Times.



Duncan, parte de la generación 2020 del Salón de la Fama, pasó la temporada pasada en el personal del veterano entrenador Gregg Popovich.



Pero no viajó ni estuvo con el equipo en la "burbuja" de Orlando (Florida), para el reinicio de la NBA, que al final le costó quedarse fuera de los playoffs en la Conferencia Oeste.



Duncan permaneció en San Antonio para ayudar al ala-pívot LaMarcus Aldridge a rehabilitarse de una cirugía del hombro derecho que le costó perderse el final de temporada.



Popovich atribuyó a Duncan el mérito de ser factor clave en la creación y mantenimiento de la cultura que ayudó a los Spurs a ganar cinco campeonatos de la NBA.



Duncan pasó toda su carrera de 19 años jugando para el equipo de San Antonio, con el que logró que lo seleccionasen 15 veces al Partido de las Estrellas, dos nombramientos de Jugador Más Valioso (MVP), tres MVP de las Finales y un premio de Novato del Año.



Después de que Duncan aceptara convertirse en entrenador asistente, Popovich indicó que no anticipaba que el exjugador tuviera una permanencia prolongada en el banquillo.



"Algo me dice que no va a ser su pasión en la vida, pero va a estar genial este año", comentó Popovich en los medios de comunicación de los Spurs antes del inicio de la temporada pasada.



La premonición de Popovich se cumplió al conocerse la decisión de Duncan de dar por concluida su corta experiencia de sentarse en el banquillo como técnico. / EFE