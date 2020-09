Porzingis y la gestión de riesgos de sus rodillas

NBA

Viernes 4| 7:40 am





El talón de Aquiles del letón Kristaps Porzingis son paradójicamente sus rodillas, de las que vela Manolo Valdivieso, miembro del 'staff' de los Dallas Mavericks de la NBA por su condición de fisioterapeuta y amigo del jugador desde que se formó en el CB Sevilla entre 2013 y 2015 antes de su paso a los New Yok Nicks.



Valdivieso explicó a EFE que para el ala-pívot letón "la temporada comenzó con altibajos tras veinte meses sin jugar" debido a una grave lesión, aunque "estaba preparado para afrontar la liga y desde enero, ha jugado un gran baloncesto" porque "la rehabilitación del cruzado de la rodilla izquierda ha sido un éxito".



Ahora, Porzingis padece un "problema en la rodilla derecha hay que estudiar" y su consejo es "correr el menor riesgo posible, valorar qué es lo mejor para que comience la temporada que viene de la mejor manera posible" aunque la conclusión es que "el año ha sido muy positivo" pese a su eliminación en la primera eliminatoria del playoff.



Valdivieso ha recordado que la franquicia texana se trata de "un equipo joven, con talento, con un estilo diferente" porque ensaya "muchos tiro de tres" pero que "ha terminado encontrando su identidad" al "competir al máximo nivel ante los Clippers", frente ante los que han perdido la serie por 2-4.



El exbaloncestista sevillano está convencido de que los Mavericks darán "guerra desde el minuto uno la temporada que viene", en la que espera "no volver a vivir la experiencia de la burbuja", ya que ha "sido muy dura" porque ha consistido en "dos meses haciendo lo mismo: hotel, autobús y pabellón".



Valdivieso considera "un sacrificio muy grande" es aislamiento al que se ha sometido a las plantillas de la NBA, algo que "se hace una vez en la vida" y que "a nivel profesional ha venido bien, pero" está "seguro de que no lo volvería a repetir" y por eso "la liga se ha planteado diferentes escenarios para la próxima temporada".



El asistente de Porzingis cree "casi imposible que empiece en diciembre, porque se quiere comenzar con aficionados", una pretensión que es "incompatible con la burbuja", así que "lo más probable es que comience en marzo: es el rumor que hay ahora, pero está claro que si aparece una vacuna, todo cambia", dijo. / EFE