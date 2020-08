Desde LeBron a Wade: NBA lamentó muerte de Black Panther

La noche del viernes 28 de agosto trajo la noticia del fallecimiento del actor Chadwick Boseman, quien interpretó a Black Panther, luego de batallar durante cuatro años con cáncer de colon.

Aquella actuación causó mucho impacto en la NBA, tanto que Victor Oladipo le hizo un homenaje en un concurso de volcadas, el atuendo de Wendell Carter Jr. en el Draft fue inspirado en ese personaje y LeBron James describió la película como "una de las mejores que he visto".

"Para mí, como chico que creció, nunca pensé en que iba a ver a un superhéroe negro. Amo los superhéroes, amo Batman, amo Superman, amo Spiderman, Ironman, pero nunca pensé que fuera a ser como ellos porque eran estadunidenses blancos. Entonces voltee a ver a los atletas, a los raperos o gente en mi vecindario porque eran los de color. Ver lo poderoso que es Black Panther, lo poderoso que era su tribu, la gente a su alrededor te da un sentido de que sí, que no solo puedes ser un presidente de Estados Unidos, como Barack Obama, también puedes ser un superhéroe como Black Panther", dijo el entonces jugador de Cavaliers de Cleveland en febrero del 2018, unas palabras que hasta la fecha tienen vigencia. | NBA.COM.ES

Aquí los mensajes de algunos jugadores y exjugadores por la muerte de Chadwick Boseman:

LeBron James:

Smh it’s just to much going on right now....... R.I.H #BlackPanther https://t.co/Vh9WvZz1bP